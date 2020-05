La Société Internationale Islamique de Financement du commerce publie son Rapport Annuel sur l’Efficacité du Développement pour l’année 2019

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a publié aujourd'hui son rapport annuel sur l’efficacité du développement pour l’année 2019 (ADER).

En 2019, l'ITFC a approuvé 5,8 milliards de dollars US dans le but de faire progresser le commerce dans les pays membres, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Les décaissements ont atteint un niveau record et 5 milliards de dollars ont été déboursés pour l’amélioration des conditions de vie des populations, conformément à l'objectif global de l'institution, qui est de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Le total des financements dans les pays asiatiques et de la CEI, membres de l'Organisation de coopération islamique (OCI) s’est élevé à 2,6 milliards de dollars US et ceux en direction des pays africains membres de l'OCI s’est élevé à 2,4 milliards de dollars US.

En 2019, l'ITFC a alloué 2,1 milliards de dollars US en faveur des pays membres les moins avancés (PMA), soit 36 % du portefeuille total de financement du commerce. De plus, 3,9 milliards de dollars US ont été accordés pour le développement du commerce intra-OCI et ce, dans le but d’atteindre les objectifs des Nations Unies englobant, entres autres, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de travail, la croissance économique, la réduction de la famine dans le monde et l’accès aux énergies propres et abordables.

Sous le thème "Nourrir la planète", le rapport met l'accent sur l'engagement de l'ITFC envers l’intégration des pays membres dans les chaînes de valeur agroalimentaires mondiales et la sécurité alimentaire de leur population. En 2019, parmi les principaux résultats de l’'ITFC sur les secteurs de croissance vitaux des pays membres de l'OCI, figurent :

Energie : 3,7 milliards de dollars US de financement décaissés pour l'importation de combustibles fossiles, dont 1,5 million de tonnes de GNL, afin d’approvisionner des secteurs vitaux tels que l'agriculture, la construction, l'énergie et les transports, tout en permettant à environ 13 millions de personnes d’avoir un meilleur accès à l'énergie .

3,7 milliards de dollars US de financement décaissés pour l'importation de combustibles fossiles, dont 1,5 million de tonnes de GNL, afin d’approvisionner des secteurs vitaux tels que l'agriculture, la construction, l'énergie et les transports, tout en permettant à environ 13 millions de personnes d’avoir un meilleur accès à l'énergie Alimentation et agriculture : 755 millions de dollars US déboursés au profit d’initiatives d'importation de denrées alimentaires et de développement agricoles, mais aussi à la mise en place de programmes de formation sur les techniques agricoles avancées. Cela a permis de sécuriser les revenus de plus de 500 000 agriculteurs . 290 millions de dollars US ont été redistribués sous forme de revenus pour des producteurs de coton et d'arachides en Afrique de l'Ouest 465 millions de dollars US ont été alloués au financement de l'importation de plus de 1,3 million de tonnes de blé et 260 000 tonnes de riz, entre autres aliments de base, afin d'assurer la sécurité alimentaire dans les pays membres

755 millions de dollars US déboursés au profit d’initiatives d'importation de denrées alimentaires et de développement agricoles, mais aussi à la mise en place de programmes de formation sur les techniques agricoles avancées. Cela a permis de sécuriser les revenus de plus de 500 000 agriculteurs Développement des PME : 367,9 millions de dollars US ont été alloués au soutien des PME, dont les bénéfices ont profité à environ 120 entreprises et ont permis de soutenir 45 000 emplois. L'ITFC a également travaillé à la création d'un environnement favorable par le renforcement des capacités des institutions de financement afin d'améliorer l'accès aux financements des PME

Résumant les réalisations de l'institution en 2019, M. Hani Salem Sonbol, Directeur General de l'ITFC, a déclaré “L’ADER démontre l'importance du travail de l'ITFC pour soutenir une croissance socio-économique durable et inclusive dans les pays en développement. En associant financement du commerce et programmes de développement, sur les secteurs économiques clés que sont l'agriculture, l'énergie et les PME, nous fournissons des solutions commerciales complètes conçues pour répondre aux besoins des pays membres. Les chaînes de valeur mondiales ont une véritable importance dans le programme de développement en raison du rôle qu'elles jouent dans la réduction de la pauvreté rurale et la garantie de la sécurité alimentaire.”

En 2019, l'ITFC a signé des accords-cadres d'une valeur de 4,8 milliards de dollars US avec 9 pays, dont l'Ouzbékistan, le Mali, le Niger, Djibouti, les Maldives, le Tadjikistan, la République Kirghize, le Suriname et le Sénégal. Par ailleurs, l’ITFC a mobilisé 1,2 million de dollars US sous forme de subventions pour des interventions de développement du commerce visant l'agriculture, les institutions financières, le renforcement des capacités et la promotion du commerce.

Téléchargez le rapport ici (https://bit.ly/3cxOfen)

À propos de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) :

La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org) est un membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l'OCI, permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008, l'ITFC a fourni plus de 51 milliards de dollars pour financer le commerce dans les Pays Membres de l'OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international.

Source : https://itfc.africa-newsroom.com/press/internation...