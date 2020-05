INTERNATIONAL La chapelle royale historique du monument de Milot détruite par un incendie en Haïti

29 Mai 2020

Dimanche, un lieu historique en Haïti, près de Cap-Haïtien a été incendié et personne ne connaît la source de l'incendie. La chapelle royale de Milot, monument haïtien classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a été dévastée par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le directeur de l'Institut pour la sauvegarde du patrimoine national.

"L'incendie a commencé vers 3 heures du matin dans un bâtiment annexe, selon ce que quelqu'un qui m'y a dit", a déclaré M. Patrick Durandis, directeur de l'Institut national de préservation du patrimoine.



«Nous attendions les pompiers qui étaient là mais qui n'ont malheureusement pas pu intervenir pour diverses raisons. Il nous est difficile d'avoir des idées claires pour intervenir convenablement sur ce bâtiment, d'autant plus que nous sommes pris ailleurs par l'épidémie de coronavirus », a expliqué M. Patrick Durandis.



Selon des responsables locaux, Patrick Durandis et d'autres responsables ont déclaré qu'ils ne savaient pas comment l'incendie avait commencé. Lors de l'incendie, les pompiers sont venus sauver le bâtiment historique mais il était trop tard, malheureusement, leur aide n'a pas empêché le bâtiment de brûler et d'être détruit.



«Samedi et dimanche, il n'y avait pas d'électricité à Milot donc j'ai du mal à comprendre que le dôme de l'église a pris feu. On ne peut pas dire que c'est un court-circuit: il faut enquêter tout de suite. Même le parc a été fermé en raison de l'épidémie de coronavirus, c'est difficile à comprendre ", a déclaré M. Patrick Durandis lors d'une conférence de presse sur cette tragédie.



A vingt kilomètres au sud de Cap-Haïtien, deuxième ville du pays, la chapelle est située à l'entrée du grand parc historique de la citadelle de Laferrière, classé depuis 1982 au patrimoine mondial de l'UNESCO.



«Étant donné qu'il s'agit d'un monument classé au patrimoine mondial, la restauration doit être identique et les fonds ne sont pas disponibles, cela ne fait aucun doute. Je peux donc déjà vous dire que nous allons beaucoup ramer pour pouvoir refaire le monument tel qu'il était », s'inquiète M. Patrick Durandis.



La population haïtienne de Milot, les dirigeants politiques et d'autres responsables en Haïti s'inquiètent de cette tragédie et demandent aux autorités d'enquêter sur les causes car la Chapelle Royale de Milot a été construite pour le Royaume d'Haïti. C'est un endroit très important car c'était la résidence royale du roi Henri I (mieux connu sous le nom de Henri Christophe).



"La Chapelle Royale de Milot est un monument historique en Haïti et c'est tellement important pour moi et les Haïtiens. N'oublions pas que cet endroit était le lieu préféré du roi Henry Christophe. Malheureusement, c'est tellement triste que cet endroit soit détruit par un incendie inconnu. Comment exactement le feu a-t-il commencé? ", a déclaré M. Werley Nortreus, un leader politique et fondateur de Vanyan Sòlda Ayiti et A New Haiti Before 2045 (ANHB 2045).



La chapelle royale de Milot a été construite entre 1810 et 1813 par la décision du roi Henri Christophe, héros de la guerre d'indépendance d'Haïti, autoproclamé roi Henri Ier en 1811. Restauré pour la première fois dans les années 1930, monument historique avait fait l'objet de travaux d'urgence en 2018, pour boucher les trous importants du toit du dôme.



"Cette tragédie doit faire l'objet d'une enquête immédiate pour punir les responsables du crime", a déclaré M. Werley Nortreus lors d'une interview en direct sur Bon Déjeuner! Radio et BDR! Live.





