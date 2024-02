La société chinoise Geespace lance onze satellites en orbite basse pour construire la constellation Geely Future Mobility

La constellation Geely Future Mobility représente la première initiative commerciale au monde visant à intégrer la communication, la navigation et la télédétection au sein d'un réseau satellitaire unique. Les neuf satellites du premier plan orbital ont été déployés avec succès en juin 2022. À ce jour, Geespace a non seulement débuté la production de masse de satellites, mais a également réalisé un déploiement au niveau du plan orbital, permettant d'assurer la télémesure, le suivi et la commande (TT&C) au niveau de la constellation. La société participe activement aux essais d'applications satellitaires.

Avec cette avancée, Geespace rejoint la ligue mondiale d'entreprises comme Iridium, Globalstar, Orbcomm, OneWeb et SpaceX, démontrant sa capacité à construire et à gérer de manière indépendante une constellation de satellites commerciaux. Elle est également la seule entité en Chine à avoir mené à bien des déploiements orbitaux de constellations aussi étendues. En 2023, Geespace a réalisé l'exploit remarquable de la production de masse de communications par satellite pour le secteur automobile — une première mondiale.

D'ici 2025, Geespace vise à mettre en place des services mondiaux de communication de données en temps réel après le déploiement complet des 72 satellites de la phase initiale de la constellation. La deuxième phase étendra le réseau à 168 satellites, offrant des services de positionnement de haute précision à l'échelle du centimètre.



Cette expansion devrait permettre de fournir des services par satellite très fiables et rentables à divers secteurs, notamment la mobilité des personnes, en mettant l'accent sur le pilotage automatique, les véhicules connectés intelligents, l'électronique grand public et au-delà. En outre, les satellites sont équipés de fonctions de télédétection alimentées par l'IA, fournissant une imagerie de télédétection à haute résolution de 1 à 5 mètres. Cette technologie s'apprête à révolutionner la surveillance de l'environnement écologique et à fournir des solutions d'imagerie polyvalentes dans divers secteurs.



La constellation Geely Future Mobility offre des capacités mondiales de services IoT par satellite, comparables à celles des satellites Iridium Next. Dès la conception initiale de la constellation, la fourniture du service Direct-to-Cell a été un élément clé, reflétant la fonctionnalité récemment introduite par les mini satellites V2 de Starlink. Par conséquent, la constellation permet une transmission efficace de messages et de données par satellite. Geespace, qui se concentre sur la mobilité des personnes, est spécialisé dans la fourniture de services de données par satellite aux secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public.



En intégrant la communication, la navigation et la télédétection, Geespace fournit divers produits et services de données satellitaires. Ils sont conçus pour soutenir de manière substantielle l'initiative « la Ceinture et la Route », et pour soutenir la coopération internationale. Cette approche accélérera la commercialisation, le déploiement à grande échelle et l'expansion mondiale des applications satellitaires.