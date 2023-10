Lac Tchad: Birnigoni, une île discutée par le Tchad et le Cameroun

Birnigouni est une île située dans le lac Tchad est devenue un problème entre le Tchad et le Cameroun. Cette île est occupée par l'armée nationale tchadienne vu son pour combattre la secte nébuleuse de Boko Haram, car celle-ci constitue un couloir de mobilité pour Boko Haram. Les autorités camerounaises ont par la suite déclaré que cette partie de terre leur revient de droit, ce qui les permet de demander le retrait des militaires tchadiens.



Le représentant de Chef d'état major général d'armées, le Général a déclaré que les autorités militaires du Tchad ont retiré les militaires qui se trouvent dans cette île pour favoriser le dialogue entre les deux parties jusqu'à ce qu'une solution pacifique soit trouvée.



En qualité de facilitateur, la force mixte multinationale, par la voie de son commandant adjoint a souligné que cette question ne peut pas être résolue par les militaires. Il s'agit d'une question de territoire et pour cette question ce sont les autorités administratives qui sont habilitées à trancher, a déclaré le le Général Mahamat Yaya Mahamat, commandant adjoint de la force mixte multinationale.



La sécurité de l'île et la population qui s'y trouvent étant la priorité de deux parties, un compromis était trouvé, notamment la mise en place d'une force mixte qui sera chargée de la sécurité de la population en attendant de trouver une solution finale à ce litige.