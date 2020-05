Quelles perturbations entraîne le COVID-19 sur le marché de la mode en Afrique ? Opportunités et menaces pour les entrepreneurs de la mode et les investisseurs.

Quoi ? Lancement de la série des webinaires « Fashionomics Africa »

Qui ? Département Genre, Femmes et Société Civile (AHGC)

Quand ? Mardi 2 juin de 10h à 12h

Où ? Virtuel sur Zoom

Le département Genre, Femmes et Société Civile du Groupe de la Banque Africaine de Développement (www.AfDB.org) va lancer la série des webinaires « Fashionomics Africa » de son initiative phare Fashionomics Africa. (https://FashionomicsAfrica.org)

Le webinaire, intitulé « Quelles perturbations entraîne le COVID-19 sur le marché de la mode en Afrique ? Opportunités et menaces pour les entrepreneurs de la mode et les investisseurs », portera sur le rôle des entrepreneurs de mode africains dans un monde post-COVID-19.

Des entrepreneurs de la mode, des investisseurs, des experts de l'industrie et des acteurs du monde des affaires échangeront sur la nécessité et les possibilités d'adaptabilité, de créativité et d'innovation pour développer une industrie africaine de la mode numérique dans une réalité post-COVID-19.

Le panel identifiera les dernières innovations dans l'industrie de la mode en réponse à la crise du COVID-19, mettra en lumière les enseignements à en tirer, abordera la question des investissements dans une industrie de la mode numérique et discutera des mesures que les entrepreneurs de la mode doivent prendre pour adapter leur modèle d'affaires.

Pour accéder au lien Zoom du webinar, veuillez contacter :

Solange Kamuanga-Tossou

Département de la Communication et des Relations extérieures

Tél : +225 75 75 09 22

Courriel : s.kamuanga-tossou@afdb.org

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement :

Le Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) est la principale institution de financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux. Pour plus d’informations : www.AfDB.org