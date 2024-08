Le Cameroun a exporté vers la France une cargaison totale de 63 568 tonnes d’essence destinée à l’aviation en 2023

En 2023, le Cameroun a exporté 63 568 tonnes d'essence destinée à l'aviation vers la France, pour un montant total de 22,5 milliards de FCFA. Les exportations d'essence vers la France ont connu une hausse de 82,5 % par rapport à l'année précédente, selon le rapport de l’Institut national de la statistique (INS) publié le 19 août 2024.



Le rapport ne fournit pas de données détaillées sur les exportations d'essence d'aviation pour les années précédentes, ce qui limite la possibilité d'une analyse comparative sur une plus longue période.



Les exportations camerounaises vers la France sont majoritairement composées d'hydrocarbures, représentant plus de 780 000 tonnes, soit 71 % des exportations globales. Parmi ces exportations, 550 960 tonnes étaient de gaz naturel liquéfié.



Cette dynamique s'inscrit dans un contexte d'augmentation générale des exportations d'hydrocarbures et autres dérivés vers la France.



Cette augmentation significative des exportations d'essence d'aviation vers la France peut s'expliquer par plusieurs facteurs.

Croissance du trafic aérien: L'augmentation du trafic aérien entre le Cameroun et la France, ainsi qu'au sein de la zone couverte par les aéroports français, pourrait expliquer cette hausse de la demande en carburant d'aviation.



Politique énergétique française: Les politiques énergétiques françaises, notamment en matière de transition énergétique, pourraient avoir un impact sur les importations de carburants fossiles, y compris l'essence d'aviation.



Avantages compétitifs du Cameroun: Le Cameroun pourrait bénéficier d'avantages compétitifs en termes de coût de production ou de qualité de son essence d'aviation, ce qui le rendrait attractif pour les importateurs français.



Accords commerciaux: La présence d'accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux entre le Cameroun et la France pourrait faciliter les échanges et favoriser les exportations de produits pétroliers.