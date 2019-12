Le Centre Culturel Franco-Namibien (FNCC) accueille les danseurs Ombetja Yehinga Organisaton (OYO) pour la Journée mondiale de lutte contre le sida

La France est fortement engagée dans la lutte contre le sida.

La France se félicite d’être le deuxième contributeur historique du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme avec 4,61 milliards d’euros versés depuis sa création en 2002. A la suite de la sixième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui s’est tenue à Lyon en France, le 9 et 10 octobre derniers, la communauté internationale s’est engagée à sauver 16 millions de vies et éviter 234 millions de nouvelles infections dans les prochaines années.

La Namibie a maintenue sa contribution malgré une situation économique tendue, confirmant ainsi elle aussi sa volonté de lutter contre la pandémie.

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le Centre Culturel Franco-Namibien (FNCC) accueille la compagnie de danse contemporaine OYO, engagée dans la lutte contre le pandémie. Ce partenariat avec la troupe OYO montre la détermination du FNCC d’oeuvrer en faveur du renouvellent des engagements des Etats et des acteurs non-étatiques en vue d’atteindre l’Objectif de développement durable en faveur de la santé.

La compagnie Ombetja Yehinga Organisaton (OYO) a été créée en décembre 2002 et s’est officiellement lancée en mars 2003. Elle milite pour une société dans laquelle les individus pourraient être mieux informés, notamment en disposant d’un accès à l’art sous toutes ses formes. Fondateur et directeur de l’organisation, Philippe Talavera travaille en Namibie depuis 2000 sur des programmes de prévention et d’éducation au VIH par les arts. En tant que directeur, il a dirigé l’organisation en développant ses programmes créatifs avec des jeunes scolarisés et non scolarisés. Il a reçu le prix du président d’AfriComNet en 2009 pour sa contribution exceptionnelle à la prévention du VIH/SIDA et à l’atténuation de l’impact par la communication.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/the-francona...