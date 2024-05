Le Dubai World Trade Centre stimule l'impact de la production économique

Leader mondial de l'industrie des événements et des expositions, le Dubai World Trade Centre (DWTC), a une fois de plus démontré son impact significatif sur l'économie de Dubaï en 2023, accueillant 2,47 millions de participants et 301 événements, dont 76 événements à grande échelle qui ont attiré 1,54 million de participants, dont 46 % venaient de l'étranger.



Le rapport d'évaluation de l'impact économique du DWTC pour 2023, basé sur ses 76 événements à grande échelle (2 000 participants ou plus) a révélé une augmentation impressionnante de la production économique totale qui a atteint 4,98 milliards de dollars américains, soit une hausse incroyable de 40 % en glissement annuel, avec des rendements élevés pour les industries adjacentes telles que les voyages, l'hébergement et la vente au détail, liées à l'écosystème du MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).



Les événements à grande échelle au DWTC ont généré une valeur ajoutée brute (VAB) substantielle de 2,87 milliards de dollars américains au PIB de Dubaï, conservant un pourcentage impressionnant de 58 % de la production économique totale à l'échelle locale.



La participation internationale a bondi de 53 %, les visiteurs étrangers ayant apporté une contribution 6,2 fois supérieure à celle de leurs homologues nationaux. Les événements organisés au DWTC ont permis de soutenir 69 281 emplois, générant 915 millions de dollars de revenus disponibles pour les habitants de la ville.



L'impact économique substantiel de ces événements va au-delà de la génération directe de revenus, favorisant le développement socio-économique et contribuant au statut de Dubaï en tant que pôle commercial mondial de premier plan.



Les réalisations remarquables de 2023, présentées dans le rapport d'évaluation de l'impact économique du DWTC, démontrent que le secteur du MICE de Dubaï, stimulé par le DWTC, reste un pilier essentiel de la résilience financière et de la croissance, ce qui souligne nos efforts pour atteindre un développement socio-économique durable.



L'augmentation de la participation internationale, ainsi que l'impact économique important généré dans divers secteurs tels que les voyages, l'hébergement et la vente au détail, soulignent l'engagement inébranlable de la ville à stimuler le tourisme d'affaires. »



Le formidable portefeuille d'événements du site s'aligne stratégiquement sur les priorités économiques de Dubaï, mettant en avant les secteurs de la santé, de la médecine et de la science, des technologies de l'information, ainsi que ceux de l'alimentation, de l'hôtellerie et de la restauration comme principaux contributeurs.



Ces secteurs de premier plan ont représenté collectivement 59 % (soit 1,71 milliard de dollars) de la valeur ajoutée brute de l'économie de Dubaï et 49 % (soit 747 468) du nombre total de visiteurs d'événements à grande échelle. Les secteurs adjacents, tels que l'hôtellerie, le transport aérien et le transport local, ont connu un essor significatif de l'activité économique.



Les recettes directes générées par les dépenses se sont élevées à près de 2,94 milliards de dollars américains.