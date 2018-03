Le FSA entend financer des projets de développement économique du Tchad

Le ministère des finances et du budget en partenariat avec le Fond de Solidarité Africain (FSA) a organisé, hier, mardi 6 mars 2018, au Novotel « La Tchadienne », un forum sur le rôle du Fond de Solidarité Africain (FSA) dans le financement de l’économie du Tchad.



Le Fond de Solidarité Africain (FSA) a pour mission de faciliter le développement économique de ses États membres en jouant le rôle catalyseur des systèmes financiers, en vue de permettre aux États et aux entreprises publiques et privées de mobiliser de l’épargne locale et extérieure notamment par des interventions en garantie sur les marchés financiers.



Il offre à ses acteurs de développement économique une gamme de produits et services diversifiés, adaptés et compétitifs, notamment la garantie financière, le refinancement pour l’allongement de la durée de prêt, la bonification de taux d’intérêts, l’arrangement de financement et la gestion de fonds pour comptes de tiers.