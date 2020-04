INTERNATIONAL Le G20 suspend le service de la dette des pays les plus pauvres

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Avril 2020







Selon le ministre saoudien des Finances, Mohammed Al-Jadaan, cette suspension est effective "immédiatement" pour une période de 12 mois.



Le chef de l'Etat tchadien Idriss Déby a exprimé mardi le souhait d'une "annulation pure et simple" de dettes extérieures.



"En communion avec mes pairs, je forme le vœu d’une annulation pure et simple de ces dettes. Une telle initiative permettrait à nos Etats de réaliser des économies pour rebâtir et renforcer nos systèmes de santé et d’accroitre nos budgets sociaux au profit de nos populations", a expliqué Idriss Déby.



Il a exhorté les partenaires, notamment les institutions multilatérales, à "accélérer la concrétisation de leurs concours sans effet d’éviction et dans des délais compatibles avec l’urgence sanitaire, sociale, économique et budgétaire."



Le conseil d’administration du FMI a



Avant-hier, le président français Emmanuel Macron a appelé à aider les pays africains sur le plan économique face à la pandémie de Covid-19, dans un discours télévisé. "Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique, en annulant massivement leurs dettes. Nous ne gagnerons jamais seuls", a-t-il dit.



Le 25 mars dernier, le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall a demandé ouvertement aux partenaires "d'accompagner la résilience du continent africain, en annulant la dette". Il a estimé que "l'Afrique, à l'image du monde, est gravement atteinte par la Pandémie du Covid-19 qui va durablement impacter son économie."



Le Pape François s'est rallié à cette idée dans son message de Pâques, en proposant une réduction voire une annulation de la dette des pays pauvres.



Début avril, le bureau de l'Union Africaine (UA) s'est déclaré préoccupé par les éventuelles pénuries de médicaments et de vaccins en raison de la fermeture d'usines ou de l'approvisionnement des pays pour leur propre consommation.



