Le Ghana a reçu plus de 100 véhicules blindés de l'UE pour lutter contre les terroristes

Lors de la cérémonie de transfert d'équipements à Accra, M. Borrell a promis que les véhicules blindés seraient en outre dotés d'équipements de surveillance aérienne et de systèmes de guerre électronique.



"La propagation de l'insécurité du Sahel aux pays du golfe de Guinée n'est plus une crainte. C'est, malheureusement, une réalité. Une réalité à laquelle nos partenaires ne peuvent - et ne devraient pas - faire face tout seuls", a-t-il indiqué.



Le plan de soutien des Vingt-Sept prévoit en outre la création d'emplois, surtout dans le nord du Ghana qui est en proie aux tensions ethniques, a-t-il souligné.



Le soutien apporté au Ghana est prévu par le programme d'aide de 616 millions d'euros visant à renforcer la sécurité de quatre pays d'Afrique de l'Ouest, précise l’AFP.