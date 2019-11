Le Ghana remporte le match qui l’opposait au Botswana 36 à 25 lors du match d’ouverture de la Rugby Africa Cup 2020

L’équipe ghanéenne masculine de rugby à XV a enregistré une victoire face à ses homologues du Botswana durant son match de qualification de la Rugby Africa Cup rugby 2020 (RugbyAfrique.com).

La rencontre, qui a débuté ce samedi à 11h00 heure locale, avait été baptisée le « combat des oiseaux de proie » en raison des logos et des noms des deux formations - les Aigles du Ghana et les Vautours du Botswana.

L’équipe ghanéenne débuta le match avec une dynamique incroyable, mais les Vautours contrattaquèrent et emportèrent 19 à 12 la première période.

Les Aigles ghanéens firent toutefois preuve d’un véritable esprit combatif au cours de la seconde période (jouée au stade Nduom d’Elmina, dans la région centrale du Ghana) pour arracher cette victoire cruciale.

Le match se termina sur le score de 36 à 25 en faveur des Aigles du Ghana.

Le Ghana passe ainsi en phase de groupe de la Rugby Africa Cup. Le pays affrontera le Zimbabwe et la Tunisie dans le Groupe D, en milieu d’année prochaine.

Avant la rencontre, le Ghana était classé 91e mondial, contre 71e pour le Botswana.

Le ghanéen Richard Kossivi a été élu meilleur joueur du match.

Du côté ghanéen, les essais ont été marqués par Boamah, Amissah, Yussif, Amuzuloh, Gavor et Botchi, et transformés par Acquaah et Acquaye 2.

Du côté botswanais, les essais ont été marqués par Katse, Petyt et Maifala et transformés par B van Zyl 2. Pénalité : B van Zyl 2.

Réactions :

« Cette victoire illustre le succès grandissant du rugby au Ghana. Nous prenons les rênes de la victoire sportive au plan national. Notre équipe jouera son prochain match contre le Zimbabwe à Harare, et nous sommes bien déterminés à continuer sur notre lancée », a déclaré Herbert Mensah, Président de la Fédération de rugby du Ghana.

Sean Irish, Président de la Fédération de rugby du Botswana, a affirmé : « Malgré notre défaite, je suis satisfait de la performance de l’équipe. Durant la rencontre, l’équipe a prouvé à quel point le rugby a connu un développement important dans notre pays. »

Alexander Dorpenyo, Capitaine des Aigles du Ghana, a déclaré : « Nous sommes entrés sur le terrain avec un seul objectif : gagner. Et nous y sommes parvenus. »

Prochains matchs du Ghana dans la phase de groupe de la Rugby Africa Cup 2020 :

Le 20 juin 2020 : Groupe D : Zimbabwe – Ghana, au Zimbabwe

Le 4 juillet 2020 : Groupe D : Ghana – Tunisie, au Ghana

Contact presse :

Stefanie Burkert

Email : Rugby@apo-opa.org

Hashtags :

#BecauseWeLoveRugby

#RAC2020

Diffusion en direct, actualités et résultats :

Suivez @RugbyAfrique sur Twitter, Instagram et Facebook

Site Web : http://www.rugbyafrique.com/

A propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique (RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels l’on pratique le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires des Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique; 16 nouveaux pays collaborent avec Rugby Afrique.

Source : https://rugbyafrica.africa-newsroom.com/press/ghan...