Le Groupe Dangote et le gouvernement togolais s’associent dans le but de transformer le phosphate en engrais

Dangote Industries Limited (www.Dangote.com) et le gouvernement du Togo (GoT) ont conclu un accord visant à développer et transformer le phosphate togolais en engrais phosphatés pour la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, dans le but d’améliorer la consommation de ce produit en Afrique.

Avec plus de deux milliards de tonnes de réserves de phosphate, le Togo est l’un des principaux producteurs de phosphate d’Afrique. Grâce à ce partenariat avec le Groupe Dangote, le pays a l’intention de profiter de l’expertise et de la capacité d’investissement du plus important groupe industriel d’Afrique, selon un communiqué commun publié par le Groupe Dangote et le service de communication de la Présidence de la République du Togo.

Avec l’achèvement puis la mise en service de la raffinerie de pétrole Dangote et du complexe d’engrais de Ibeju-Lekki, au Lagos, le Groupe Dangote deviendra le plus important producteur du continent, a souligné ce communiqué. L’ammoniaque est un élément essentiel de la transformation du phosphate en engrais dérivé du phosphate. En vertu de cet accord, le Togo fournira l’accès aux ressources en phosphate et le Groupe Dangote, l’accès à l’ammoniaque et au marché nigérian.

Une fois finalisé, ce projet, conformément au deuxième pilier du Plan national de développement togolais, devrait permettre d’assurer la production de plus de 1 million de tonnes d’engrais dérivés de phosphates. Le coût de cet investissement, estimé à approximativement 2 milliards de dollars, devrait également permettre de créer plusieurs milliers d’emplois directs. Les travaux de développement miniers débuteront avant la fin de l’année 2019, toujours selon ce communiqué.

À cette occasion, le Groupe Dangote a également annoncé la création, à Lomé, d’une usine de fabrication de ciment d’une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes. Cette usine utilisera du clinker en provenance du Togo et du Nigéria, pour satisfaire la demande locale et des pays voisins, a indiqué le communiqué.

La construction de l’usine de Lomé sera lancée au premier trimestre 2020 et sa mise en service est prévue avant la fin de cette même année. L’investissement est estimé à 60 millions de dollars et devrait permettre de créer 500 emplois directs.

Le Président togolais, Faure Gnassingbé, a déclaré : « La transformation structurelle de notre économie est le principal objectif que nous nous sommes fixés dans le contexte du Plan national de développement 2018-2022. Grâce au traitement de notre phosphate, non seulement nous créerons des emplois mais nous serons également en mesure de fournir à nos agriculteurs des engrais de qualité à un prix abordable. Le fait de disposer d’un investisseur industriel de l'envergure de Alhaji Dangoté montre que les efforts que nous avons déployés pour améliorer le climat des affaires portent leurs fruits. Nous avons l’intention de poursuivre cette dynamique pour le bien-être des hommes et des femmes du Togo ».

Aliko Dangote, président-directeur général du Groupe Dangote, a déclaré : « Ce partenariat coïncide parfaitement avec notre programme de transformation, en termes de création de prospérité et d’amélioration du développement économique, non seulement au Togo mais également dans le reste de l’Afrique. En outre, le Groupe Dangote est résolu à soutenir le gouvernement togolais dans sa stratégie d’industrialisation qui vise à créer des emplois destinés à ses citoyens et à faire du Togo une destination intéressante pour les investissements ».

Les deux accords d’investissements renforcent la stratégie d’industrialisation adoptée dans le cadre du Plan national de développement 2018-2022.

