Le Groupe Ecobank se mobilise pour une meilleure santé

Le premier groupe bancaire panafricain, le Groupe Ecobank (https://www.Ecobank.com/), a célébré aujourd’hui la huitième Journée Ecobank, le principal événement annuel du Groupe dans le cadre duquel il agit pour le bien de la communauté dans 33 pays africains. Cette année, la Journée Ecobank a eu pour thème « Agissons contre le diabète », marquant la deuxième étape d’une campagne triennale visant à sensibiliser les populations aux maladies non transmissibles (MNT) et à prévenir ces maladies. À cette occasion, Ecobank s’est associée à l’Alliance sur les MNT, un réseau d’organisations de la société civile, basé à Genève, dédié à la prévention des MNT à travers le monde.

Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : « Le diabète et les autres maladies non transmissibles sont en augmentation en Afrique. Le diabète provoque de graves lésions du cœur, des vaisseaux sanguins, des yeux, des reins et du système nerveux et, s'il n'est pas traité rapidement, il peut entraîner la mort prématurée. Environ 60 % des Africains atteints de diabète ne savent pas qu'ils souffrent de cette maladie. À Ecobank, nous sommes donc déterminés à sensibiliser les gens au diabète et aux autres MNT, ainsi qu'à l'importance d'un mode de vie sain pour prévenir ces maladies. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Alliance sur les MNT afin de maximiser l'impact de notre campagne triennale pour aider à sauver des vies africaines ».

Pour sa part, Mme Katie Dain, directrice de l’Alliance sur les MNT, a souligné : « C'est fantastique de voir une banque prendre de telles initiatives pour sensibiliser ses employés et les communautés au diabète et aux autres MNT. Pour lutter efficacement contre les MNT, une collaboration entre tous les secteurs est nécessaire ; c'est pourquoi nous sommes très heureux de notre partenariat avec Ecobank. Nous serons ravis de faire appel à leur expertise en matière de gestion financière pour former les représentants de la société civile qui luttent contre les MNT sur tout le continent africain ».

Parmi les activités prévues pour sensibiliser au diabète figurent des webinaires d'information et un dépistage contrôlé dans le strict respect des mesures mises en place par les différents gouvernements pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Les événements de la Journée Ecobank 2020 se déroulent en ligne, afin de se protéger du Covid-19. Ils comprennent :

Un webinaire panafricain en partenariat avec l’Alliance sur les MNT, le 11 novembre, pour sensibiliser les gens au diabète et aux autres MNT. Ce webinaire a également abordé le stress et les difficultés supplémentaires auxquels sont exposées les personnes atteintes de diabète durant la pandémie de COVID-19. Une campagne sur les réseaux sociaux sur le thème « Agissons contre le diabète » pour encourager les personnes à adopter un mode de vie sain.

Le Groupe Ecobank a annoncé des dons de ses filiales sur le continent, représentant environ 100 000 USD au total. Cette somme sera versée au Fonds de solidarité de la NCDA (https://bit.ly/36ou54t), qui finance les alliances sur les MNT nationales et régionales pour venir en aide aux personnes atteintes d’une MNT durant l'épidémie de COVID-19.

Événement annuel lancé en 2013, la Journée Ecobank a soutenu plusieurs causes, notamment les orphelinats, l’approvisionnement en eau potable, la santé maternelle et la prévention du paludisme.

À propos de Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) :

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) (https://www.Ecobank.com/) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service d’environ 24 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, prière de consulter https://www.Ecobank.com/.

À propos de l’Alliance sur les MNT (NCD Alliance) :

L’Alliance sur les MNT (NCDA) (https://NCDAlliance.org/) est un réseau composé de 2000 organisations de la société civile provenant de 170 pays, dédiées à l’amélioration de la prévention et du contrôle des MNT. Le réseau comprend des membres de la NCDA, des alliances sur les MNT nationales et régionales, des associations scientifiques et professionnelles, ainsi que des instituts universitaires et de recherche. En collaboration avec des partenaires stratégiques, tels que l’OMS, l’ONU et des gouvernements, la NCDA transforme la lutte contre les MNT dans le monde.