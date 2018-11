Le MPS salue le bilan positif du président Déby de la gestion du Tchad

Le secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Mahamat Zen Bada, en prélude au 28ème anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, a animé ce soir, au Hilton Hôtel, une conférence de presse pour faire le point des faits saillants ayant marqué la vie nationale en 2018.



A travers cette conférence de presse, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zen Bada encourage le gouvernement à maintenir sa main tendue et à continuer à faire du dialogue le socle de sa gouvernance. Par ailleurs, il invite le gouvernement, au regard de la situation économique, à poursuivre et à intensifier ses efforts pour une relance économique, avec comme matrice le plan national de développement.



Selon lui, cette dynamique passe inéluctablement par la maitrise des dépenses publiques dont l’on a d’ailleurs fait sienne pour le gouvernement de la quatrième République et qui laisse présager des lendemains meilleurs.



Sur le terrain politique, le MPS se félicite de la mue du cadre national du dialogue politique (CNDP) ou siège équitablement les représentants de la majorité présidentielle et ceux de l’opposition démocratique. Zene Bada estime que le CNDP prône aussi les vertus du dialogue républicain car il permet aux acteurs politiques des deux bords d’examiner et de débattre en toute sérénité des questions d’intérêt national et de proposer des réponses idoines.



Le secrétaire général du MPS indique que le parti est pour la paix et la sécurité, gage de tout développement. « Nous ne saurons cautionner aucune aventure périlleuse et injustifiée dont l’objectif inavoué est de ramener le Tchad aux années sombres qu’il a connues. C’est pourquoi, nous dénonçons avec la dernière énergie tous les actes tendant à remettre en cause la sécurité du Tchad, cet ilot de paix dans un océan d’insécurité », martèle-t-il.



Par ailleurs, il souligne qu’il n’y a ni rebelle, ni révolte populaire dans le Tibesti mais qu’il s’agit d’orpailleurs illégaux et des narcotrafiquants armés retranchés dans des grottes qui font face à l’armée.



Enfin, Mahamat Zen Bada annonce la signature du décret proclamant la mise sur pied de la commission électorale nationale indépendante (CENI), rendu public ce vendredi 30 novembre, ainsi que le budget pour la tenue des élections législatives et locales estimé à 70 milliards de Francs CFA.



Le MPS se félicite du fait que le gouvernement, sous la conduite du président Idriss Deby, ait fait montre, tout au long de cette année, d’ingéniosité, de créativité et d’abnégation dans la gestion et le traitement des dossiers politiques, économiques, sécuritaires et sociaux.