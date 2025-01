Le Mali et le Soudan visent une alliance stratégique

À son arrivée à l’aéroport international Président Modibo Keïta de Bamako-Sénou, le Général Al-Burhan a été accueilli avec les honneurs par le Président Goïta. Cette première visite officielle s’est déroulée dans un climat de fraternité et de respect mutuel.



Les discussions ont permis d’aborder les nombreux défis communs, notamment les crises sécuritaires et les enjeux économiques. « Nous sommes deux pays frères vivant dans des régions tourmentées », a déclaré le Général Al-Burhan, tout en remerciant le peuple malien pour son soutien constant au Soudan.



Les deux dirigeants ont identifié des axes de coopération concrets dans les domaines économique, sécuritaire et culturel, et ont évoqué la création de commissions mixtes pour concrétiser ces ambitions. Ils ont également réaffirmé leur engagement à défendre ensemble leurs intérêts au sein des organisations régionales et internationales.



Lors du point de presse, le Général Al-Burhan a déclaré : « Je viens explorer les voies de coopération entre nos deux pays, riches de potentialités dans divers domaines. Nous partageons une vision commune pour l’Afrique et notre sous-région ».



Cette visite, placée sous le signe de l’amitié, marque un tournant vers une collaboration renforcée entre le Mali et le Soudan. Dans un monde en mutation, les deux nations s’engagent à bâtir des ponts pour relever ensemble les défis de l’avenir.