Le Maroc honoré par le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies

Le Royaume chérifien continue d’engranger des dividendes dans les domaines politique, économique, social et climatique à l’échelle mondiale et continentale. Pour preuve, le Maroc a été aligné au même titre que le Danemark, la Suède, l'Argentine et le Burkina Faso, dans un classement réalisé par le Comité des droits de l'Homme -un organe de surveillance du Haut Commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme-, responsable du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que ses protocoles facultatifs, pour les pays qui ont mis en œuvre les recommandations onusiennes pertinentes.



Les cinq pays précités ont décroché la note la plus élevée, la note « A » relative à l'examen du suivi de la mise en œuvre des recommandations par le Comité. Le résultat a été annoncé en décembre.



La note « A » vient récompenser ces pays pour les « mesures importantes » prises pour mettre en œuvre les recommandations du comité des Nations Unies pour les droits de l’Homme.



La classification du Maroc dans cette liste intervient suite à l'adoption de la Loi sur le mécanisme national de prévention de la torture.



Il est à noter que la note « A » signifie que les mesures prises par les États en vue de mettre en œuvre les recommandations sont « très satisfaisantes ».



La multiplication des résultats tangibles dans tous les domaines enregistrés par le Royaume du Maroc ces dernières années est à mettre à l’actif du Roi Mohammed VI qui s’est résolument engagé à faire en sorte que son pays respecte scrupuleusement tous les engagements pris au niveau international.