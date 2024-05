Le Niger interdit au Bénin le transit de ses marchandises en provenance du Togo

L'accord bilatéral de transport routier entre le Bénin et le Niger permettait aux entreprises béninoises de transporter les marchandises nigériennes par leurs ports et celui du Togo voisin. Cette situation était mutuellement bénéfique, car le Bénin profitait des droits de transit et le Niger avait accès à un littoral plus large pour ses importations et exportations.



Cependant, le Bénin a récemment interdit l'exportation du pétrole nigérien par son territoire. Cette décision a été prise pour des raisons environnementales, le Bénin craignant que les camions citernes transportant le pétrole ne causent des dommages à ses routes et à son environnement.



En représailles, le Niger a interdit au Bénin le transit de ses marchandises en provenance du Togo. Cette mesure vise à faire pression sur le Bénin pour qu'il revienne sur sa décision d'interdire l'exportation du pétrole nigérien.



La situation est actuellement dans l'impasse et les deux pays se menacent mutuellement de nouvelles sanctions. Il est important que les deux pays trouvent une solution pacifique à ce différend afin d'éviter des conséquences néfastes pour leurs économies et leurs populations.



Il est à espérer que les dirigeants du Niger et du Bénin pourront trouver un moyen de résoudre ce différend par le dialogue et la coopération. La communauté internationale peut également jouer un rôle en encourageant les deux parties à trouver une solution pacifique.