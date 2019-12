Le Nigeria profite d'investissements public-privé : la raffinerie modulaire Waltersmith devrait respecter l'échéance prévue

La première phase de la raffinerie modulaire et la cérémonie d'inauguration de la deuxième phase devraient être lancées en mai 2020 ; Le projet Waltersmith est déjà achevé à 90% ; Le projet est conforme aux objectifs de S.E. Chief Timipre Sylva visant à encourager la participation du secteur privé à l’augmentation de la capacité des raffineries nationales.

La semaine dernière, le ministre d’État du Nigéria pour les ressources pétrolières, S.E. le Chef Timipre Sylva a effectué une visite d'inspection à la raffinerie modulaire Waltersmith à Ohaji / Egbema LGA, dans l'État d'Imo.

Accompagné du secrétaire exécutif du Conseil nigérian de surveillance du développement du contenu national (NCDMB) Engr. Simbi K. Wabote, ministre Sylva a déclaré que le gouvernement fédéral poursuivrait ses efforts pour garantir que le projet respecte le délai fixé pour la première phase (5 000 b / j) de la raffinerie modulaire et la cérémonie d'inauguration de la deuxième phase, qui vise à livrer une raffinerie de 25 000 bpd de brut et de condensats ; conçue pour produire de l'essence, du diesel, du GPL, du kérosène et du carburant d'aviation, et prévue pour mai 2020.

Le ministre a déclaré que l'objectif global de la visite du site, où le projet a déjà atteint 90% d'achèvement, « était de voir des entreprises nigérianes indigènes qui se portent bien et la raffinerie modulaire Waltersmith est un point majeur qui a récemment été intégré dans la vision nationale pour la suffisance et la disponibilité des produits pétroliers. » De plus, le ministre a ordonné que le NCMB et Waltersmith Petroman Oil Limited (Waltersmith) concentrent leur attention sur la responsabilité sociale des entreprises qui assurera « une relation durable et fructueuse avec la communauté hôte ».

A ce sujet, AbdulRazaq Isa, président de Waltersmith, a déclaré que la première phase du projet créerait plusieurs emplois directs et indirects pour la communauté hôte.

« Ce projet est crucial pour le développement du secteur du raffinage sur le continent. Aux côtés de la raffinerie de Dangote, dont l'achèvement est prévu au début de 2021, le Nigéria montre rapidement l'exemple du rôle que l'investissement privé doit jouer dans le développement des capacités de l'industrie », a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie. « Le Nigéria est le plus grand producteur de brut d'Afrique, mais il n'a pas la capacité de raffinage nécessaire pour répondre à ses propres besoins en carburant et, grâce à des projets comme ceux-ci, le pays fait effectivement le pas pour résoudre ce problème », a-t-il ajouté.

Le partenariat pour la raffinerie modulaire voit par exemple Waltersmith détenir une participation de 70 pour cent tandis que NCDMB détient les 30 pour cent restants.

L'un des principaux moteurs du développement de ce projet comprend la perte de brut qui résulte de la manipulation du brut et du coût du transport du brut à partir des champs marginaux appartenant à Waltersmith, a déclaré AbdulRazaq Isa qui a également expliqué que la première phase du projet devrait contribuer chaque année environ 271 millions de litres de produits raffinés, dont le diesel, le naphta, le mazout lourd et le kérosène, au marché intérieur.

Le projet a atteint sa décision finale d’investissement en septembre 2018 avec un délai de livraison de 18 mois de novembre 2018 à mai 2020, pour la phase un.

Waltersmith Petroman Oil Limited est une société énergétique nigériane intégrée à 100%. Il est opérateur du champ Ibigwe de 7 000 b / j situé sur l'OML 16 dans l'est du delta du Niger et est également actif dans l'OML 34 de la Niger Delta Western Ltd où il détient une participation de 8,33%.

À la suite d'un processus d'appel d'offres concurrentiel dans EGRonda 2019, la société a obtenu une participation de 40% dans le bloc EG-23 au début du mois, ce qui lui a permis de prendre le contrôle de l'actif. Le bloc est situé dans le bassin du delta du Niger en Guinée équatoriale. Cette acquisition fait partie du plan d’expansion de la société qui la verra s’aventurer davantage en Afrique alors qu’elle s’efforce de participer à une production accélérée et à une création de valeur étendue.

