Le PPUD plaide pour la préservation des acquis des fonctionnaires tchadiens

Le président du Parti Populaire pour l'Unité et la Démocratie (PPUD), Haroun Mahamat Barka, dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction d'Alwihda Info, a fustige le comportement anti-démocratique et anti-social du régime tendant à réduire à néant le peuple Tchadien en vue de ne pas subvenir aux besoins nécessaires des différentes familles. Celles-ci sont déjà en situation fortement détériorée, par la décision impopulaire de la réduction des salaires sans cesse des fonctionnaires et celui de l'interdiction de la coupe de bois quelque soit sa nature, mort ou non, selon le communiqué.



Le Parti Populaire pour l'Unité et la Démocratie (PPUD) appelle à la solidarité et à l'unité des fonctionnaires en particulier et du peuple Tchadien en général, à ne pas céder à ces manœuvres dilatoires qui les conduiront à la mort lente et rappelle à ces derniers que les acquis obtenus par la lutte ne peuvent être que conservés par la lutte.



Par ailleurs, il réitère sa solidarité aux fonctionnaires, appelle à l'unité des toutes les branches syndicales et à la résistance pour empêcher ces manœuvres cruelles, insupportables et anti-sociales afin d'annuler ce plan inique du nouveau ministre de budget et des finances très zélé.



« En effet, à plusieurs reprises, les fonctionnaires Tchadiens, étudiants ont été victimes des différentes réductions des salaires et bourses dus à la crise montée de toute pièce par le gouvernement, le clan et entretenu par le régime, qui ne cesse de protéger à tout bout de chemin les siens intouchables, cela nous a conduits aujourd'hui dans l'actuelle situation insupportable dans laquelle le peuple Tchadiens et les fonctionnaires subissent les conséquences », affirme le président du PPUD, Haroun Mahamat Barka.



Selon lui, le gouvernement doit appeler les Tchadiens à une assise pour une « thérapie choc » afin de mettre fin à la crise et non de s’acharner sur les paisibles citoyens.



Le président du Parti Populaire pour l'Unité et la Démocratie (PPUD), Haroun Mahamat Barka exige du régime du président Deby de cesser avec ce comportement afin de préserver la cohésion sociale et invite le peuple Tchadien à soutenir les fonctionnaires pour conserver leur droit inaliénable.