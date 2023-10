Le Premier ministre Narendra Modi appelle l'Inde à prendre le leadership mondial dans le domaine de la 6G

Hon'ble Prime Minister of India Narendra Modi Inaugurates India Mobile Congress 2023 in New Delhi, India

Lors de son discours inaugural, le Premier ministre Modi a également annoncé l'initiative « 100 5G lab Initiative », qui vise à développer des applications 5G pour favoriser l'innovation dans les secteurs socio-économiques et créer un écosystème prêt pour la 6G dans le pays.



Selon M. Ramakrishna P, PDG, India Mobile Congress (IMC) : « Ce fut une expérience formidable de voir l'IMC se développer au fil des ans pour émerger comme une plateforme présentant au monde les prouesses croissantes de l'Inde en tant que puissance dans les domaines de la technologie, des télécommunications et de la fabrication. L'édition de cette année a présenté plus de 620 cas d'utilisation, des technologies 5G, des démonstrations 6G, l'IA/ML, l'IoT, l'automatisation des réseaux, les semi-conducteurs, la fabrication électronique, les technologies vertes et les femmes dans la technologie. Aspire, une initiative pionnière en matière de création d'entreprises qui a présenté environ 400 startups de tout le pays, a été un ajout notable cette année. Plusieurs établissements scolaires ont également présenté leurs innovations. Nous sommes ravis de la participation remarquable de plus de 67 pays et nous nous réjouissons d'une représentation mondiale accrue dans les années à venir. »



Au cours de l'IMC 2023, plus de 400 intervenants ont participé à plus de 80 sessions menées sur un éventail de sujets, notamment l'industrie 4.0, les applications 5G, la transformation numérique des entreprises, le développement durable, la monétisation de la connectivité, le rôle de l'Inde dans le paysage mondial des semi-conducteurs, la normalisation de la 6G, la réponse aux besoins de l'Inde en matière de télécommunications, l'évolution des réseaux au-delà de la 5G, l'évolution de l'IA, l'avenir des réseaux, etc. Outre les grandes entreprises indiennes, des marques internationales notables comme Ericsson, Intel, Nokia, Cisco, Accenture, AMD, Qualcomm, MediaTek, Red Hat, Bosch, VMware, Ciena et d'autres étaient également présentes à l'IMC 2023.



L'India Mobile Congress 2023 a également récompensé des réalisations exceptionnelles dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des télécommunications, médias et technologies (TMT) dans plus de 16 catégories différentes lors de la remise des prix IMC 2023.