Le Roi du Maroc et Lalla Salma démentent fermement les graves assertions colportées par « Gala »

C’est une première. Le Roi Mohammed VI et son ex-épouse, Lalla Salma, ont décidé de faire taire ces folles rumeurs de trottoir portant préjudice à la réputation du Maroc, en général, et de la Famille Royale, en particulier.



Ainsi, par le biais de leur avocat, Maître Eric Dupond-Moretti, le Souverain marocain et son ex-épouse ont conjointement réagi, le 20 juillet 2019, à la publication d’un article publié par le magazine people « Gala ». Ils ont conjointement fait savoir que les rumeurs de fuite ou de séquestration d’enfant qui circulent depuis le début du mois de juillet 2019 sont intolérables. Les pseudo informations ne sont que des commérages dignes d’un canard à la recherche du scoop pour bien vendre son torchon à 03 sous qui, en passant, ne sont que des délires d’une partie haineuse au Maroc.



Il est acquis que ces rumeurs ont été répandues par des sites étrangers à des fins malveillantes, tels Nouvel Afrik et Afrik.com et tant d’autres, des sites connus pour être particulièrement hostiles envers les plus hautes Institutions du Maroc. Il est à souligner que le Palais Royal marocain n’avait à ce jour jamais réagi à ces ragots de bas étages.



Une lamentable machination montée de toute pièce contre la famille Royale marocaine par les ennemis connus du Maroc ! Tous les impliqués sont passibles de poursuite judiciaire pour diffamation afin de mettre un terme définitif à ces bruits de couloirs puants.



D’ailleurs, le Roi du Maroc et son ex-épouse, Lalla Salma, scandalisés par la teneur de ces articles, ont décidé de briser le silence pour défendre leur honneur et appellent à la décence.



La famille Royale marocaine est connue de tous pour sa grande discrétion et sa pudeur notamment concernant la vie privée de ses membres. Le peuple marocain, dans sa globalité, ne pardonnera jamais ce grand écart portant atteinte à la famille Royale perpétré par les ennemis du Maroc.



Quoi qu’il en soit, suite à ce scandale médiatique crapuleux, ceux qui sont derrière ce type de fake news auront à en répondre devant la justice. Quant à la main qui a dirigé cette lamentable opération d’intox elle est fortement connue de tous et il bien inutile d’en citer le ou les noms.