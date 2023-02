AFRIQUE Le Rwanda salue les conclusions des réunions de l’UA et renforce la sécurité à ses frontières

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Février 2023



Le pays a toujours agi dans les cadres régionaux pour contribuer à la stabilité de la région. Cependant, il ne peut tolérer que ses préoccupations sécuritaires soient banalisées et ignorées.

Dans un communiqué, le gouvernement rwandais « salue les conclusions des récentes rencontres en marge du Sommet de l’Union Africaine à Addis Abeba, sur la situation à l’Est de la RDC.



Alors que la mise en œuvre des processus de Nairobi et Luanda commence, le Rwanda a confiance dans le rôle de la Force Régionale de la Communauté des États d’Afrique de l’Est, à superviser les actions en cours, y compris le retrait du M23.



Le soutien de la communauté internationale au processus régional est bienvenu et utile, notamment les déclarations du secrétaire général des Nations Unies, de la Commission Européenne et des Etats-Unis. Il est positif que la déclaration des Etats-Unis du 22 février, fasse écho aux décisions régionales relatives aux discours de haine, aux violences ethniques, au retour des réfugiés ainsi qu’au désarmement et rapatriement des FDLR.



Toutefois, les États-Unis semblent constamment déphasés par rapport aux décisions des processus régionaux, et risquent de les saper, en continuant d’endosser le narratif fallacieux du gouvernement de la RDC qui blâme le Rwanda pour la crise.



Cette incapacité récurrente de la communauté internationale de condamner le gouvernement de la RDC pour la préservation des FDLR, encourage ce dernier à continuer de les armer et se battre aux côtés de cette milice génocidaire qui, intégrés dans l’armée congolaise (FARDC), a conduit des attaques transfrontalières au Rwanda.



Ceci constitue une menace directe et sérieuse pour la sécurité du Rwanda. Les FDLR ne sont pas un problème négligeable et sans conséquence, et le but ultime de ce partenariat avec les FARDC est d’attaquer le Rwanda.



De manière similaire, le but de ces discours de haine et incitation publique incontrôlée contre les Tutsis, est de mobiliser la population pour de futures atrocités et un nettoyage ethnique, dans un dangereux contexte de compétition électorale.



En même temps, la RDC a opté pour une escalade militaire soutenue ces derniers mois, en défiance des décisions régionales. Dans ce contexte caractérisé par des déclarations de plus en plus belliqueuses de la part des dirigeants civils et militaires, la RDC déploie de nouvelles capacités matérielles et des mercenaires étrangers le long de la zone frontalière commune.



Tenant compte des préoccupations sécuritaires légitimes du Rwanda, des mécanismes défensifs et préventifs ont été renforcés en conséquence, afin de nous prémunir contre des violations de notre espace aérien et de nos frontières.



Ces dispositifs sont prêts à être activés pour répondre à toute menace transfrontalière de manière proportionnelle, en considération de son envergure, origine et nature. Nous ne tolérerons aucun débordement au Rwanda de quelque groupe armé que ce soit, et la sécurité totale de notre territoire et notre peuple sera assurée.



Nous saluons l’engagement des dirigeants de la région à trouver une solution durable à l’insécurité dans notre région, notamment la décision du Conseil de Pays et sécurité de l’Union Africaine d’utiliser le Fonds de l’Union Africaine pour la Paix pour soutenir la Force Régionale de la Communauté des États d’Afrique de l’Est.



Le Rwanda a toujours agi dans les cadres régionaux pour contribuer à la stabilité de notre région. Cependant, nous ne pouvons tolérer que les préoccupations sécuritaires du Rwanda soient banalisées et ignorées ».





