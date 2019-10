Le Sénégal découvre d’importants gisements offshore et se lance dans la course au GNL

Lorsqu’il est question de zones gazières émergentes, tous les regards se tournent vers la côte de l’Afrique de l’Est et notamment vers le Mozambique, mais cela pourrait bien changer sous peu. Si le Sénégal ne compte pas, pour le moment, parmi les principaux producteurs de pétrole et de gaz du continent, le pays prévoit de […]

