Le Sénégal et la Guinée équatoriale discuteront des investissements post-Covid en Afrique avec le secteur privé allemand lors du webinaire du Germany Africa Business Forum (GABF)

Le Germany Africa Business Forum (GABF) organise un webinaire exclusif sur le thème « Les affaires en Afrique après le Covid-19 » le 6 août 2020 à 16h00, heure d'Europe centrale. Le panel de haut niveau sera complété par un discours d'ouverture du Ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, S.E. Gabriel M. Obiang Lima.

« Nous sommes fiers d'annoncer que SEM Gabriel M. Obiang Lima, véritable champion des relations germano-africaines, enrichira notre webinaire. Nous sommes ravis que, grâce à son expertise et son leadership, Son Excellence Obiang Lima apportera de nouvelles perspectives à la discussion », a déclaré Sebastian Wagner, co-fondateur du GABF.

En outre, le GABF est heureux de confirmer la participation du Directeur général de la Coopération et du Financement du Sénégal, M. Ibrahima Mané, en tant que membre principal du panel. « Les entreprises allemandes sont depuis longtemps des partenaires de coopération importants du Sénégal. Nous sommes donc honorés de la participation de M. Mané à notre discussion », a ajouté M. Wagner.

Les autres panélistes confirmés sont Mme Onyeshe Tifase de Siemens, M. Tim Gengnagel du Rwanda Development Board et M. Kenneth Reed du GEA Group. Le panel discutera des opportunités commerciales et des possibilités qui se présentent après le Covid-19 entre l'Allemagne et l'Afrique. Les fortes capacités de l'Allemagne dans les domaines du GNL, de la pétrochimie, du gas-to-power, de la biomasse et des énergies renouvelables sont devenues au cœur de l'agenda énergétique africain, avec l'expansion allemande grâce à la construction d'installations de classe mondiale au Sénégal, au Rwanda, en Guinée équatoriale, au Kenya, au Nigéria, en Angola et d'autres pays africains.

En 2019, le GABF a lancé un engagement de financement de plusieurs millions d'euros pour investir dans des startups énergétiques allemandes axées sur l'Afrique. L'engagement de financement, qui promet des fonds aux startups allemandes exposées aux projets énergétiques africains, est la première initiative intra régionale de ce type. Cela va dans le sens de l’attention renouvelée de l’Allemagne pour l’Afrique, le Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ) donnant un nouvel élan à la coopération avec le continent par le biais du plan Marshall avec l’Afrique.

Pour participer au webinaire, veuillez vous enregistrer avec le lien suivant : https://bit.ly/3jtrRGP

