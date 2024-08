Le Tchad dépêche une délégation au Sénégal pour renforcer les relations bilatérales

Le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu ce 6 août 2024, au palais de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abderamane Koulamallah.



Ce dernier, porteur d'un message d'amitié et de fraternité du Président Mahamat Idriss Déby, a exprimé la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales entre Dakar et N'Djamena. Il a également souligné l’intention de son pays de s'inspirer du leadership sénégalais.



"Le Tchad et le Sénégal partagent une longue histoire. Le retour à l'ordre constitutionnel du Tchad nous permet revenir en force au niveau de l'Afrique et affirmer notre ambition de leadership dans cette Afrique", a déclaré le ministre d'État Abderamane Koulamallah.