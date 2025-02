"Le Tchad doit rejoindre l’AES" estime le géopoliticien Tchadien Kerim Sagour Youssouf

Dans un monde en constante évolution, marqué par l'affaiblissement de l'influence européenne et française, la formation de blocs régionaux apparaît comme une stratégie pertinente pour garantir la sécurité et la souveraineté des nations. C'est dans ce contexte que Kerim Sagour Youssouf, docteur d'État en médecine, historien militaire et géopoliticien, appelle le Tchad à rejoindre l'Alliance des États du Sahel (AES).





L'AES : Un partenaire stratégique pour le Tchad ?





Selon l'expert, le Tchad, fort de son armée expérimentée, aurait un rôle majeur à jouer au sein de l'AES. Son adhésion renforcerait considérablement le bloc régional et consoliderait les alliances stratégiques dans la région des trois frontières.