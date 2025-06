Tchad : les militants du parti Les Transformateurs exigent la libération de Dr Succès Masra après 30 jours de détention

Un acte jugé arbitraire par ses partisans



Dans son allocution, le conseiller juridique du parti, Djeguelmbaye Ndjingar, a rappelé que Dr Masra est détenu depuis 30 jours dans des conditions jugées arbitraires, sans mandat d’arrêt, dans un lieu tenu secret. Il affirme que l’ancien Premier ministre paye le prix de son engagement pour la justice, l’égalité et la réconciliation au Tchad.



Il dénonce une "machination politique", visant à réduire au silence une figure du dialogue et de la paix, soulignant que "notre président a été injustement enlevé comme un délinquant", tout en saluant "un homme libre dans sa tête et dans ses pensées" malgré la détention.



Le conseiller juridique accuse les autorités d’avoir utilisé des méthodes illégales, notamment l’absence de mandat lors de la saisie de téléphones et d’ordinateurs, et l’arrestation brutale par des hommes armés et cagoulés.



Il a appelé les militants à ne pas céder à la haine, rappelant que la lutte en cours vise la transformation du pays, et non la quête de pouvoir personnel. Il a également exhorté la diaspora à se mobiliser pour "construire un Tchad uni dans la justice et l’égalité", rejetant toute tentative de déstabilisation du pays.



Un appel à la responsabilité des autorités



De son côté, le vice-président du parti, Dr Ndolembaï Sadé Djessada, a dénoncé une "injustice flagrante" et un traitement discriminatoire.



« Nous n’accepterons plus d’être des citoyens de seconde zone. Nous sommes tous nés égaux en droits et en devoirs », a-t-il déclaré.



Il a réaffirmé l’attachement du parti au dialogue, tout en appelant les militants à rester mobilisés et déterminés, malgré la répression.



Profitant de son intervention, Dr Djessada a également évoqué la situation difficile que traverse la population tchadienne, marquée par les inondations, les pénuries d’électricité et une crise sociale grandissante.



« Arrêter les opposants n’est pas une solution. C’est ajouter un problème de plus à ceux que le pays affronte déjà », a-t-il martelé.



Il a lancé un appel solennel au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, lui demandant de s’impliquer personnellement dans ce dossier, pour favoriser la libération de Succès Masra et rétablir la sérénité dans le pays.