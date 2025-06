Tchad : célébration différée de la Fête du Travail au ministère de l’Enseignement supérieur

Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du SAAGET/MESRFP, M. Gaouna Sylvain, a rappelé que cette journée est aussi un moment pour mettre en lumière les défis auxquels font face les travailleurs. Il a notamment dénoncé : des conditions de travail précaires, des salaires insuffisants, l’absence de primes ou d’indemnités.



Il a réaffirmé l'engagement du SAAGET/MESRFP à défendre avec détermination les droits des travailleurs et à plaider pour une société plus équitable.



M. Gaouna Sylvain a ensuite appelé les autorités à intensifier leurs efforts pour : une revalorisation des salaires, une amélioration des conditions de travail (sécurité, équipements, bien-être), et un déblocage de la situation concernant les primes et avantages liés à la fonction.



Représentant le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, M. Hamza Abdeldjelil a souligné que la célébration n’avait pas pu se tenir le 1er mai pour des raisons techniques, mais que cette commémoration demeure un moment fort pour honorer les travailleurs du secteur.



« Je vous encourage à poursuivre vos efforts. Continuez à donner le meilleur de vous-mêmes dans le respect de l’éthique, avec intégrité, probité et bon sens. Vos sacrifices ne seront pas vains, et vos revendications ne seront pas négligées », a-t-il déclaré.



Il a conclu en souhaitant une bonne fête du Travail à tous les agents, les appelant à rester fiers de leur contribution au développement du pays.