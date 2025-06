N’Djamena : le Premier ministre donne le coup d’envoi du "Samedi Citoyen" pour une ville propre

Cette initiative citoyenne vise à promouvoir la propreté urbaine, renforcer le lien entre les citoyens et leur cadre de vie, et sensibiliser la population à l’importance de la salubrité publique.



Le programme s’inscrit dans une dynamique de responsabilisation collective, à travers des actions concrètes telles que le nettoyage des rues et des grandes artères.



Munis de pelles et de râteaux, le Premier ministre, accompagné du maire et du ministre de la Santé, a symboliquement participé au curage du canal de Chari-Mongo et au nettoyage de ses abords, marquant ainsi la portée de cette journée.



À l’issue de cette cérémonie de lancement, le chef du gouvernement et sa délégation ont effectué une tournée dans plusieurs arrondissements de N’Djamena, afin de constater de visu le déroulement des opérations de curage des canaux de drainage et de s’enquérir des réalités du terrain, dans l’optique de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les risques d’inondations.