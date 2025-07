Tchad : Le district sanitaire de Donia révolutionne l'accès aux soins grâce au PRPSS

Cette avancée significative épargne aux patients de longs et coûteux déplacements vers les villes de Bebedja ou Moundou pour des interventions chirurgicales. Le projet, salué unanimement par les autorités locales et les bénéficiaires, apporte un souffle nouveau à toute la communauté et marque un tournant décisif dans l'accès aux soins pour ce jeune district, créé en 2016.