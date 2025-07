Tchad : Une délégation ministérielle de l'ASECNA accueillie à N'Djamena

Le ministre équato-guinéen de l’Aviation Civile.

Le ministre rwandais de l’Aviation Civile.

La ministre de l’Aviation Civile des Comores.

Des représentants des ministres en charge des Transports du Bénin et de Madagascar.

La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Madame Fatimé Goukouni Weddeye, accompagnée de ses collaborateurs, dont le Directeur Général du Conseil des Chargeurs du Tchad, Monsieur Hamid Djoumino Djouma, a accueilli ses homologues et représentants des pays membres.Parmi les membres de la délégation figuraient :Cette rencontre souligne l'importance de la coopération régionale en matière d'aviation civile et de services de navigation aérienne au sein de l'ASECNA.