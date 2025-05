Tchad : Le stress des candidats à la veille des examens

Plusieurs soucis alimentent ce stress : la peur de l'échec, les attentes parentales, la pression sociale, ou encore le manque de préparation. Pour certains, la veille de l'examen est marquée par des révisions frénétiques, des nuits écourtées et une inquiétude constante de ne pas en savoir assez. Cette anxiété peut se manifester physiquement (troubles du sommeil, maux de tête, fatigue) mais aussi mentalement (perte de concentration, doutes, panique). À la veille des examens, les élèves ont tendance à courir derrière les sujets traités.



Claire, 20 ans, « mon stress monte surtout quand je pense à tout ce qui dépend de cet examen. Je culpabilise de ne pas en avoir fait plus. Je révise jusqu'à tard, parfois trop tard. Le stress me rend irritable, je doute de moi-même si mes proches essaient de me rassurer. »



Si le stress pré-examen touche la majorité des candidats, il n'est pas vu de la même manière par tous. Certains parviennent à canaliser cette tension pour la transformer en motivation ; d'autres se retrouvent paralysés. Des facteurs tels que la confiance en soi, l'environnement familial, ou encore les méthodes d'apprentissage, jouent un rôle clé dans la gestion du stress.



Pour réduire ce stress, plusieurs approches peuvent être adoptées : établir un planning réaliste de révision, pratiquer des exercices de respiration ou de méditation, s'accorder des pauses régulières, dormir suffisamment et relativiser l'enjeu. L'accompagnement psychologique ou le soutien des proches peuvent également s'avérer bénéfiques.



Finalement, le stress de la veille d'examen fait partie intégrante du parcours éducatif. Apprendre à le gérer, c'est aussi apprendre à se connaître, à s'organiser et à affronter les défis de manière plus sereine. Un apprentissage utile, bien au-delà de la salle d'examen