Il a également mentionné le rôle crucial joué par le Maréchal Idriss Deby Itno, paix à son âme, dans la reprise des relations diplomatiques après cinq décennies de rupture. Deby a remercié le gouvernement israélien pour son investissement personnel dans ce processus et a souligné que le Tchad est heureux de renouer ses relations avec Israël.



Le président Deby a également déclaré que le Tchad a retrouvé en Israël un partenaire crédible, une vieille amitié et un allié sûr. Il compte entretenir les meilleurs rapports possibles entre les deux pays pour relever les défis communs qui se dressent devant les deux peuples.



Enfin, le président Deby a annoncé que le Tchad ouvrira officiellement son ambassade en Israël le lendemain matin. Il a conclu en disant que le feu Maréchal a posé les jalons pour cette coopération et qu'il est maintenant temps de la concrétiser.



Le Tchad et Israël sont en train de renforcer leur coopération et de consolider leur amitié, ce qui pourrait avoir des retombées positives pour les deux peuples.