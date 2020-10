Le Tchad et le Maroc signent six accords de coopération

Rabat, Maroc - Le Tchad et le Maroc ont signé lundi, six accords de coopération dans plusieurs domaines : diplomatie, agriculture, énergie, information et communication, culture et tourisme.



Les chefs de la diplomatie du Tchad, Amine Abba Sidick, et du Maroc, Nasser Bourita, ont paraphé les accords.



Les accords prévoient : la suppression des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques, de service et spéciaux des deux pays ; l'élargissement du cadre général de coopération dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage ; l'échange d'expériences et d'expertise dans les secteurs de l'énergie et des mines ; et la coopération en matière de formation dans les domaines de l'information, de la communication et des sciences de l'information documentaire.



La coopération bilatérale sera également étendue au renforcement des échanges culturels par le rapprochement des institutions culturelles des deux pays, ainsi que le renforcement de l'échange d'expérience et d'expertise dans le domaine du tourisme.