INTERNATIONAL

Le Tchad lance un appel urgent à l'aide pour la crise des réfugiés soudanais

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Juin 2023

N'Djamena - Ce 24 juin 2023, Saleh Kebzabo, premier ministre de transition, a prononcé une communication devant le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers, au siège du ministère des Affaires étrangères. Au cœur de son discours se trouvaient les situations prévalant dans l'est du Tchad, causées par la crise soudanaise, une problématique à laquelle le gouvernement et ses partenaires internationaux ne s'attendaient pas.