Le Tchad rejette les accusations du Soudan sur une "ingérence directe"

Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi à Port-Soudan, des responsables soudanais ont multiplié les accusations contre les Émirats arabes unis et le Tchad pour leur implication « directe et claire » dans la lutte en cours au Soudan, aux côtés des FSR.



Selon le ministre soudanais de l'Information et de la Culture, Khalid Ali Aleisir, le gouvernement soudanais considère que c'est une attaque « directe » d'Abou Dhabi et de Ndjamena « contre le Soudan et son peuple », a-t-il dit. Quant au ministre de la Défense, Yassin Ibrahim Yassin, il a considéré que c'est un acte « ennemi » affirmant que le Soudan « se réserve le droit d'y répondre au moment opportun », a rapporté RFI.