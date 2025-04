Le Tchad s'appuie sur les prévisions climatiques du PRESASS pour renforcer sa sécurité alimentaire

Le Tchad a marqué sa présence à ce forum important grâce à une délégation conduite par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM). Cette délégation comprenait également des représentants de la Direction des Ressources en Eau (DRE) et un expert du Projet de Résilience pour la Sécurité Alimentaire au Sahel (PRSA). Cette participation active souligne l'engagement résolu du Tchad à anticiper les impacts du climat et à renforcer sa capacité de résilience face à ces défis.





Les prévisions établies lors du PRESASS pour la saison des pluies de 2025 indiquent une tendance générale à une pluviométrie supérieure à la normale. Plus précisément, la bande sahélienne devrait connaître des démarrages précoces à normaux des pluies, tandis que plusieurs bassins hydrographiques devraient enregistrer des écoulements fluviaux supérieurs aux moyennes habituelles. Ces informations revêtent une importance capitale pour orienter les stratégies de planification agricole et garantir la sécurité des productions alimentaires au Tchad.





Dans un contexte où l’agriculture demeure le pilier fondamental de l'économie tchadienne et la base de l'alimentation des populations rurales, l’accès à des données climatiques fiables et précises est absolument essentiel.





Les prévisions issues du PRESASS permettent d’adapter judicieusement les choix des cultures, d’optimiser les calendriers des semis et des récoltes, de prévenir efficacement les risques de pertes agricoles liés aux inondations ou aux périodes prolongées de sécheresse, et de renforcer les systèmes d’alerte précoce en cas d'événements météorologiques extrêmes.





En mettant à disposition ces informations stratégiques, l’ANAM contribue directement au renforcement de la sécurité alimentaire à l'échelle nationale, en aidant les agriculteurs, les éleveurs et les décideurs politiques à mieux anticiper les aléas climatiques et à sécuriser les moyens de subsistance des communautés rurales, qui sont particulièrement vulnérables aux variations climatiques.





L’ANAM, en tant qu’établissement public placé sous la tutelle du ministère en charge de la Météorologie, joue un rôle central dans la collecte, l’analyse rigoureuse et la diffusion opportune des données météorologiques à travers le Tchad. Elle fournit des services essentiels à divers secteurs clés, notamment l’agriculture, la sécurité civile, la santé publique et l’environnement, contribuant ainsi de manière significative à la sécurité et au développement durable du pays.





Les experts de l'ANAM ayant participé activement au forum de Bamako procéderont prochainement à une mise à jour des résultats du PRESASS afin de les contextualiser spécifiquement à la situation nationale tchadienne, avant de les diffuser et de les vulgariser auprès des acteurs concernés.





À travers sa participation engagée au PRESASS 2025, l’ANAM réaffirme son rôle stratégique dans la veille climatique et la coordination des actions visant à renforcer la résilience du Tchad face aux aléas météorologiques, contribuant ainsi à un avenir plus sûr et plus prospère pour le pays.