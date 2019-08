Le Tchad se félicite de l'accord de transition consensuelle au Soudan

"Les Africains peuvent résoudre leurs problèmes par des solutions africaines"



"L'accord d'aujourd'hui confirme la victoire de la volonté nationale et le résultat n'est ni vainqueur ni vaincu", a déclaré le vice-président du Conseil militaire, Mohammad Hamdan Daglo.



"Nous ne nous reposerons pas jusqu'à ce que tous les coupables de violation du droit du peuple soudanais soient punis", a-t-il ajouté.



Le chef des forces de la liberté et du changement, Omar al-Daqir, a indiqué que la signature de la déclaration constitutionnelle représente un moment historique pour le Soudan et ouvre une nouvelle page dans le pays.



L'émissaire africain au Soudan, Mohamed El Hassan Ould Labbat, a déclaré que la signature du document reflétait la cohésion entre l'armée et le peuple soudanais.



L’envoyé éthiopien au Soudan, Mohamed Dreir, a également expliqué que l’accord établissait un gouvernement civil démocratique qui instaurerait l’égalité pour tous.



"Le document constitutionnel établit la période de transition qui constituera le principal souci de la paix avec les mouvements armés", a déclaré M. Dreir. "Nous avons montré au monde que les Africains peuvent résoudre leurs problèmes par des solutions africaines sans ingérence extérieure", a-t-il ajouté.



Le conseil de gouvernement et l'opposition ont fixé le calendrier de mise en œuvre de l'accord de partage du pouvoir dans le pays. Les deux parties devraient signer la déclaration constitutionnelle définitive le 17 août prochain.