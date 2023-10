AFRIQUE

Le Tchadien Ngueto Tiraïna Yambaye reconduit à la présidence du FAGACE

Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Octobre 2023

Ngueto Tiraïna Yambaye est un économiste spécialisé en finance internationale et en politique publique. Il a également occupé le poste de Ministre de l'Économie, du Plan et du Développement du Tchad et a été Administrateur du Fonds monétaire international (FMI) pour les pays africains.