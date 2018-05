Le Togo lève 24 milliards de FCFA pour 20 milliards sollicités sur le marché de l’UEMOA

Lomé - Le vendredi 4 mai, l’agence UEMOA-titres a confirmé dans sa note d’information, les belles performances réalisées par le Togo sur le marché financier régional.



Les résultats issus de cette deuxième émission de titres au cours de ce second trimestre 2018 affichent 24,737 milliards de FCFA, pour un objectif financier initial fixé à 20 milliards de FCFA par le trésor public togolais.



Le pays obtient, ainsi 4,737 milliards FCFA de souscription de plus ce qui correspond à un taux de couverture de 123,69%. Au total, le Trésor public togolais retient 22 milliards de FCFA. Rappelons qu’au cours des deux premières opérations de l’année, il avait respectivement obtenu des taux de couverture de 107% et de 108,59%. Comparée à ces deux émissions à succès, cette levée de fonds par Bons Assimilables du Trésor traduit une tendance à la hausse de la confiance des investisseurs au progrès économique réalisé par le Togo en dépit de la crise sociopolitique qu’il traverse.



Mieux, elle semble repositionner le pays dans le cœur des investisseurs de l’espace UEMOA, dont principalement ceux du Sénégal qui ont réalisé le plus de souscriptions (11,309 milliards FCFA), suivis des Burkinabè (7,3 milliards FCFA). Les investisseurs résidant au Togo pointent quant à eux, à la 3è place avec 3 milliards FCFA, suivis des Ivoiriens avec 2,5 milliards FCFA.