Le Togo va prendre les rênes du Conseil et paix de sécurité de l’UA en juillet prochain

Lomé - Le Togo prendra en juillet prochain à l’issue du sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) prévu à Niamey au Niger, la présidence tournante du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA.



C’est dans cette perspective que l’Ambassadeur du Togo en Ethiopie et auprès de l’UA, Sébadé Toba a eu ce jeudi 23 mai 2019, à Addis-Abeba, une réunion de travail avec le Commissaire chargé de la paix et de la sécurité de l’UA, Smail Chergui.



Les échanges entre les deux personnalités ont justement porté sur l’agenda du Togo une fois à la tête du CPS en juillet et les défis sécuritaires actuels du continent. La présidence du CPS donnera le droit au Togo de faire exécuter les décisions de l'institution. Le Togo devrait également contribuer à la résolution des crises qui secouent le continent africain.



Le Togo a toujours été engagé auprès des Nations Unies et l’Union africaine dans les opérations de maintien de la paix en Afrique et ailleurs. Plusieurs contingents togolais des forces de défense et de sécurité sont dans les zones de conflits armés sur le continent, notamment au Mali, au Soudan et en RDC.



Membre du CPS depuis 2016, ce sera la 3ème fois que le Togo dirigera cet organe de l’UA crée en 2004 dont la mission est de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique.



Rappelons que le dernier passage du Togo à la tête du CPS en juillet 2018 avait été marqué par la gestion de la situation en RDC, au Sahel et en Guinée Bissau. Les autorités togolaises avaient également organisé des rencontres dans le cadre de la résolution de certains conflits sur le continent avec le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres à Addis Abeba et une rencontre conjointe entre le CPS de l’UA et le Conseil de Sécurité des Nations Unies à New York.