Le boom pétrolier aux États-Unis bat des records

« De l’énergie en quantité plus que suffisante »

Les États-Unis sont les premiers producteurs de pétrole brut dans le monde et ils continuent d’établir de nouveaux records.Ils ont produit en moyenne 12,2 millions de barils de pétrole brut par jour au cours du mois d’avril. Selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie * (EIA), c’était la première fois que la production mensuelle de pétrole dépassait les 12 millions de barils par jour.« Nous sommes en pleine période de transformation énergétique, et l’Amérique est le premier producteur mondial de pétrole et de gaz », a déclaré Rick Perry, secrétaire à l’Énergie, dans un tweet du 16 juillet. L’ingéniosité des Américains a lancé la révolution du pétrole de schiste tandis que les producteurs de pétrole américains continuaient d’innover et d’expérimenter de nouvelles méthodes d’extraction de ces ressources.Le Texas et le golfe du Mexique sont les deux plus grandes régions productrices de pétrole, suivis du Dakota du Nord et du Nouveau-Mexique Les États-Unis sont en passe de devenir un pays exportateur net d’énergie en 2020, selon l’EIA.Ils exportent du gaz naturel liquéfié vers 35 pays sur cinq continents.« Grâce à nos innovations, nous disposons d’énergie en quantité plus que suffisante pour pouvoir la partager avec le monde entier », a affirmé M. Perry lors d’une visite au Texas en mars dernier.