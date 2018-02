Le chef de l’Etat a reçu le grand rapport annuel des forces armées togolaises

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu ce jour au palais de la Présidence, le grand rapport annuel des officiers des forces armées togolaises (FAT).



En ouverture de cette cérémonie solennelle, une minute de silence a été observée en mémoire des militaires togolais tombés dans l’exercice de leur mission.



Il ressort en substance du rapport général des FAT que le processus de refondation en cours donne des résultats satisfaisants. Le professionnalisme accru des forces de défense et de sécurité togolaises est reconnu tant au niveau national que sur les différents terrains où elles sont engagées dans le cadre des opérations de maintien de la paix.



S'exprimant en tant qu'une composante de la nation, les forces armées ont salué les nombreuses initiatives du gouvernement pour le développement économique et la promotion du bien-être des populations.



Le grand rapport a rendu hommage au Président de la République pour sa clairvoyance dans la gestion de la situation sociopolitique du pays. À cet effet, les forces armées togolaises ont renouvelé loyauté et fidélité au chef de l’Etat, chef des armées. Elles ont réitéré leur engagement à veiller et protéger la population, assurer la paix et la stabilité du pays, et lutter contre toute menace de nature à remettre en cause les efforts de réconciliation et de développement du pays.



Les forces de défense et de sécurité expriment leur soutien à la politique de la main tendue du chef de l’Etat à l'endroit de tous les acteurs, afin de trouver des solutions pérennes aux questions politiques, par le dialogue.