Le groupe français VIPP Interstis s’installe à Lomé

Le groupe français VIPP Interstis, spécialisé dans les prestations de service après-vente téléphonique, de démarchage et de téléventes téléphoniques, s’installe à Lomé !

L’ouverture prochaine d’un centre d’appel téléphonique à Lomé, dans le quartier d’Agoé, s’inscrit dans une stratégie d’expansion déployée par le groupe en Afrique subsaharienne, où VIPP Intestis possède déjà, au Bénin et au Cameroun, deux centres d’appel téléphonique employant un total de 3000 agents.

VIPP prévoit dans un premier temps de recruter 100 employés en 2020, puis 300 en 2021 et 500 en 2023. A termes, le centre de Lomé accueillera 1000 personnes.

VIPP s’est déjà illustré au Cameroun et au Bénin par la qualité des conditions de travail que l’entreprise offre à ses salariés. Non seulement, VIPP bancarise l’ensemble de ses employés et les inscrit à la CNSS, mais offre encore une série d’avantages à caractère social comme l’accès gratuit à un médecin pour le salarié et sa famille, la vente de médicaments à prix coutant, la prise en charge à 100% des lunettes, l’accès gratuit à une crèche pour les jeunes mères salariées du groupe, etc.

Le recrutement de VIPP se fera intégralement en ligne à l’adresse suivante : recrut_togo@vippinterstis.com (CV, CNI et Lettre de motivation).

Le groupe a annoncé son installation prochaine à Lomé ce jeudi 30 janvier en présence de la ministre des postes, de l’économie numérique et des innovations technologiques, Mme Cina LAWSON, et de l’ambassadeur de France au Togo, M. Marc VIZY.