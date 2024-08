Le mpox franchit les frontières africaines : premier cas confirmé en Suède

La Suède vient de confirmer son premier cas de mpox, marquant une nouvelle étape dans la propagation de cette maladie, jusqu'alors principalement confiné au continent africain.



Cette nouvelle confirmation vient renforcer les inquiétudes de la communauté internationale quant à la propagation rapide du mpox. L'OMS appelle tous les pays à renforcer leur surveillance et à mettre en œuvre des mesures de prévention efficaces.



« Depuis le début de l’année, des milliers de cas ont été signalés dans 12 pays africains (Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Kenya, Libéria, Nigéria, Rwanda, Afrique du Sud et Ouganda) », a souligné l’OMS.



Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, a déclaré que l'OMS collabore étroitement avec les gouvernements et les communautés pour renforcer les mesures de lutte contre le mpox et agir de manière coordonnée avec les partenaires pour freiner l'expansion du virus.



La mpox a été détectée chez l'homme pour la première fois en 1970 en République démocratique du Congo et est considérée comme endémique dans la région. La transmission se fait des animaux aux humains et entre humains par divers moyens, notamment par contact avec des fluides corporels et des surfaces contaminées.