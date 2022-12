Le nombre de milliardaires dans le monde a diminué en 2022

Conformément au rapport, 360 personnes ont vu fondre leur fortune et elles ne détiennent plus 1 milliard de dollars. Par ailleurs, 273 nouvelles personnes ont rempli les rangs des personnes les plus riches dans le monde, rapporte l'agence TASS.



Ce sont les États-Unis qui comptaient en mars 2022 le plus grand nombre de milliardaires dans le monde, 735. Par rapport à l’année dernière, leur nombre a augmenté de 11 personnes et leur richesse cumulée de 7% pour atteindre 4.701 milliards de dollars. La deuxième place dans le classement est occupée par la Chine qui compte 540 milliardaires. Cependant, leur nombre a diminué en un an de 86, et leur richesse cumulée a fondu de 2.532 à 2.027 milliards de dollars. La baisse du nombre de milliardaires a également été constatée en Allemagne qui comptait en mars dernier 134 milliardaires (deux de moins qu’en 2021), à Hong Kong (67, 4 en moins), au Brésil (62, 3 en moins), au Royaume-Uni (49, 7 en moins) et au Japon (40, 9 en moins).



C’est en Russie où la baisse des milliardaires est la plus flagrante. En mars 2022, elle comptait 83 milliardaires contre 117 l’année dernière. Leur fortune cumulée a baissé de 43,5%, de 578 à 326 milliards de dollars.



Cependant, le nombre de milliardaires a augmenté en France (de 42 à 43) et en Suisse (de 40 à 41). La hausse de milliardaires la plus flagrante a eu lieu en Inde: leur nombre a augmenté de 140 à 166, et leur fortune cumulée a cru de 25,7% pour atteindre 749 milliards de dollars.