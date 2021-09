Le président de la Chambre des représentants libyenne en visite au Maroc

Les discussions porteront sur l'évolution de la crise libyenne ainsi que la coordination des moyens susceptibles de permettre à Tripoli de surmonter les obstacles auxquels ce dossier est confronté, notamment les préparatifs engagées par les autorités de ce pays concernant la tenue des prochaines élections prévues le 24 décembre 2021 et ce conformément à la feuille de route onusienne.



Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, M. Abdullah Allafi visite le Royaume du Maroc dans la même période qu'Aguila Saleh. Les deux politiciens libyens seront appelés à discuter sous l’égide des autorités marocaines, des modalités nécessaires pour la gestion de la phase de transition actuelle et pour garantir un passage pacifique de la Libye à une phase stable en fournissant les garanties nécessaires pour la tenue d'élections transparentes dont les résultats seront respectés par toutes les parties libyennes.



La rencontre sera également l'occasion pour les deux hauts responsables libyens d’évoquer les solutions envisageables permettant de remédier au blocage actuel des relations entre le pouvoir législatif et l’autorité exécutive.



Dans le cadre des démarches entreprises par le Royaume du Maroc dans la gestion de ce dossier, le président de la Chambre des représentants libyenne aura une série de rencontre avec un groupe d'officiels et d'acteurs politiques libyens présents au Royaume du Maroc.