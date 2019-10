Le secteur de l’hotellerie en Afrique francophone stimule par les investisseurs prives

Le marché florissant de l’hôtellerie en Afrique francophone continue d’attirer les « marques et les investisseurs internationaux », affirme Kfir Rusin, organisateur du second Forum bilingue annuel Franco-Real Property Investment.

Le sommet qui se déroulera à Abidjan les 29 et 30 octobre 2019, est organisé par API (African Property Investment) Events (APIEvents.com), une société africaine organisatrice d’évènements networking et de conférences liés à l’immobilier, leader sur le continent.

D’après les analystes et selon Clemence Derycke, consultante chez Horwath HTL, le secteur de l’hôtellerie en Afrique francophone est particulièrement attrayant pour un large éventail de particuliers fortunés (HNWI), d’investisseurs privés ou institutionnels, français, africains et anglophones en raison d’une offre faible, d’une forte demande et d’une devise stable.

« Proparco a investi dans l’hôtel Azalaï et Teyliom (Mangalis Hotel Group), et le groupe Grit Real Income vient d’acquérir le Club Med Cap Skirring au Sénégal », commente Derycke.

Selon Clemence Derycycke, le marché est très actif. Des groupes hôteliers régionaux et internationaux « souhaitent ouvrir des hôtels dans la plupart des grandes villes de la région ».

« Accor est très présent en Afrique francophone. Le groupe hôtelier Radisson (RHG) a récemment ouvert des d’hôtels dans la plupart des capitales et cible maintenant les complexes hôteliers et centres de villégiatures et le milieu de gamme », ajoute Clemence Derycycke.

Outre le développement de ces groupes dans la région, d’autres marques internationales, notamment Marriott et Sheraton Four Points, s’implantent également sur ce marché africain très dynamique.

Selon Erwan Garnier, directeur du développement de RHG pour l’Afrique francophone et lusophone, la région africaine est au cœur du développement du groupe qui a pour objectif d’étoffer considérablement son portefeuille au cours des 5 prochaines années.

Intervenant au Forum Francoreal’s en tant qu’expert international du secteur, il ajoute que ces deux jours de sommet sont « une excellente occasion de développer son réseau. »

Nous possédons actuellement 16 hôtels avec plus de 3 000 chambres en activité et nous sommes sur le point d’en ouvrir 13 autres, soit près de 2 000 chambres supplémentaires, en Afrique francophone », ajoute Garnier.

STRATÉGIE FRANCOPHONE

La stratégie de croissance inclut la création d’une équipe francophone dédiée au développement de l’activité en Afrique et un focus sur les capitales, les centres financiers et les destinations touristiques.

Maîtriser la langue et bien connaitre la dynamique du marché local permet au groupe hôtelier Radisson de concentrer son activité et d’être « compétitif sur le marché », explique Erwan Garnier.

« Nous avons identifié sept villes très intéressantes sur lesquelles nous concentrons nos efforts pour une expansion à grande échelle. Les deux villes principales sont Abidjan et Dakar, suivies de Douala, Yaoundé, Kinshasa, Maurice et les Seychelles », ajoute-t-il.

Le groupe a également ouvert deux nouveaux hôtels en Algérie et au Niger, avec une stratégie de développement axée sur les hôtels, centres de villégiature, appartements meublés et développements mixtes.

Le Radisson Blu Hotel & Conference Center à Niamey, au Niger, est le premier hôtel cinq étoiles du pays. Il a, de plus, « marqué l’histoire de notre croissance » déclare Garnier.

En effet, « l’hôtel a été le premier hôtel cinq étoiles à être achevé en seulement 11 mois, de la conception à la construction » ajoute Garnier.

Avec deux autres hôtels ouvrant leurs portes en 2019, dont un deuxième hôtel à Casablanca au Maroc, ce marché en plein essor apporte de la valeur au groupe hôtelier et reste très attractif pour les investisseurs immobiliers, en particulier les investisseurs HNWI qui représentent la principale source d’investissements actuels, explique Garnier.

Pour M. Rusin, la conférence va mettre en lumière les opportunités offertes aux investisseurs par l’un des marchés les plus dynamiques de l’Afrique. « Les hôtels offrent d’importantes opportunités pour les marques mondiales et les investisseurs, mais au-delà de ce secteur, nous avons hâte d’explorer des opportunités dans le commerce de détail, la logistique, le logement et plus encore ».

