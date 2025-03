Le secteur des transports à l'honneur au Salon National de la Femme Tchadienne

« Défis et opportunités de la 5ème République ».

« Je suis ému de savoir qu’en termes de représentation dans les secteurs clés du développement, en l’occurrence les transports, la femme tchadienne ne cesse de militer pour la modernisation de ce département, qui constitue la porte d’entrée vers le Tchad ».

La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a officiellement lancé, ce samedi 1er mars 2025, le Salon National de la Femme Tchadienne, couplé aux activités de la 38ème édition de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne. Cet événement se déroule sous le thème :Cette première édition du Salon National de la Femme, où participent activement les femmes du ministère des Transports, se veut un cadre de valorisation des compétences féminines et de promotion des projets innovants pour l’émergence du Tchad.Au cours de cette semaine, les femmes du Ministère des Transports prévoient d’organiser plusieurs conférences pour discuter des défis et opportunités pour les femmes dans les domaines des transports, de l’aviation civile et de la météorologie nationale.La ministre Fatima Goukouni Weddeye a affiché sa volonté de continuer à encourager les femmes à embrasser des carrières dans les métiers du transport et de la logistique, contribuant ainsi à une économie plus inclusive et dynamique.Lors de sa visite des stands, le Premier ministre, Amb. Allah-Maye Halina, a été impressionné par l’engagement des femmes du ministère et a salué l’importance d’une participation féminine accrue dans ce secteur stratégique. Il a déclaré :Cet événement met en lumière le rôle crucial des femmes dans la transformation du secteur des transports, historiquement dominé par les hommes, et souligne leur contribution essentielle à l'économie nationale.